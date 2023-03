Fabriquer sa peinture 100% naturelle L’Atelier Rien à Cirer Saint-Girons Catégories d’Évènement: Ariège

Saint-Girons

Fabriquer sa peinture 100% naturelle L’Atelier Rien à Cirer, 28 mars 2023, Saint-Girons. Fabriquer sa peinture 100% naturelle 28 mars – 2 avril L’Atelier Rien à Cirer Fabrication peinture 100% naturelle: Tous les jours de 14h à 16h (du mardi au dimanche) Démonstration de fabrication de peinture à base de chaux en pâte, caséine, craie, pigments naturelle. Réalisation de nuancier. Béton ciré: Mercredi de 16h à 18h Démonstration béton ciré à la chaux. Patine: Jeudi de 16h à 18h Démonstration patine à l’ancienne Métallisation à froid: Vendredi de 16h à 18h Démonstration d’effet rouillé sur bois Pochoir en relief et patine: Samedi de 16h à 18h Démonstration de pochoir en relief avec patine à l’ancienne. L’Atelier Rien à Cirer 4 avenue René Plaisant 09200 Saint Girons Saint-Girons 09200 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.atelier-rienacirer.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Relookingcuisinesmeublespeinturesdecorativesstages »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 83 98 70 82 »}, {« type »: « email », « value »: « latelierrienacirer@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T10:00:00+02:00 – 2023-03-28T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 peinture naturelle effet déco L’Atelier Rien à Cirer

