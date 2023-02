RDforgeron vous ouvre les portes de son atelier, venez le voir forger et découvrir ses créations L’atelier RDforgeron Jalognes Catégories d’Évènement: Cher

RDforgeron vous ouvre les portes de son atelier, venez le voir forger et découvrir ses créations

31 mars – 2 avril

L'atelier RDforgeron
10 benelle 18300 JALOGNES
Jalognes 18300 Cher
Centre-Val de Loire

Romain DALOUX, RDforgeron, installé en tant que forgeron-coutelier depuis octobre 2017, en Pays-Fort, dans le village de Jalognes, au sein d'une Petite Cité de Caractère.

RDforgeron vous propose de venir découvrir son métier de forgeron-coutelier :
Visite de l'espace dédié à l'acueil du public (showroom).
Démonstrations de forge, en journée et en nocturne le vendredi 31 mars et le samedi 1 avril (jusqu'à 23hr).

Le forgeron conseille aux personnes ayant une audition fragile de venir avec un dispositif anti-bruit (casque,bouchpns d'oreille, etc…) … le chant de l'enclume peut-etre difficile à supporter pour certaines personnes.

Il vous raconte son parcours :

“L’idée d’une reconversion a émergée en 2015… souffrant de ne pouvoir m’exprimer artistiquement et surtout de ne pouvoir mener la fabrication d’un produit de son idée jusqu’à sa réalisation… j’ai quitté l’Industrie en 2017, j’avais donc 30 ans quand je me suis installé.

L’envie de forger est venue d’une rencontre entre mes compétences en terme de mise en forme des métaux et mon attrait pour la période médiévale… la forge me permet de pratiquer un art traditionnel en mettant en application mes connaissances métallurgiques.”

