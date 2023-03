Tous autour du tour ! L’atelier Q, 1 avril 2023, Pantin.

Tous autour du tour ! 1 et 2 avril L’atelier Q

Comme chaque année, l’atelier Q, niché dans le garage de ma maison de Pantin, avec vue sur le jardin, ouvre ses portes. L’occasion de venir me voir à l’oeuvre sur le tour de potier, de découvrir cette subtile chorégraphie des mains qui se joue à pleine vitesse sur la girelle, un véritable pas de deux que l’on entreprend avec l’argile.

Cette année, le thème de ces portes-ouvertes Journées Européennes des Métiers d’Art est « sublimer le quotidien« .

La potière ou le potier ne fait que ça : créer des objets de tous les jours, des assiettes, des bols, des pichets, etc, mais toujours uniques, même dans la série ! Il ou elle tend à « sublimer » le banal, même avec de la barbotine jusqu’aux coudes.

Car ses objets portent tous l’empreinte de ses doigts, de son tempérament, de son histoire. Une histoire que je me ferai un plaisir de vous raconter…

L’atelier Q 18 rue Toffier Decaux 93500 Pantin Pantin 93500 Quatre Chemins Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/latelierq/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0683450707 »}, {« type »: « email », « value »: « cecilequeguiner@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

céramique céramiste

Corentin Folhen