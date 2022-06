L’Atelier Piano-Autisme en concert Aix-en-Provence, 25 juin 2022, Aix-en-Provence.

L’Atelier Piano-Autisme en concert

1 Rue Emile Tavan Le Petit Duc et sur la Chaîne Petit Duc Web Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Le Petit Duc et sur la Chaîne Petit Duc Web 1 Rue Emile Tavan

2022-06-25 16:30:00 16:30:00 – 2022-06-25 18:30:00 18:30:00

Le Petit Duc et sur la Chaîne Petit Duc Web 1 Rue Emile Tavan

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Ouverture de la scène du Petit Duc à l’Atelier Piano-Autisme.

Les cours à l’attention des enfants avec autisme se déroule chaque année dès le mois de septembre, conduits par des intervenantes formées à la méthode DOLCE de l’association Apte-Autisme.



Par la musique, piano, chant, et aujourd’hui la danse, des cours personnalisés sont mis en place pour amener la personne à communiquer, à interagir, à prendre conscience de son être et de ses émotions.

Pour la première fois une artiste est associée à cette représentation, avec la participation de Nour Lakis, pianiste de l’IESM.

A l’issue du concert, un temps d’échange vous permettra de rencontrer les intervenantes, des parents, pour témoigner, vous renseigner, partager vos expériences …

La manifestation étant retransmise en direct, vous pourrez également échanger via le tchat.

Rencontre, sous forme d’un collectif qui réunit 8 enfants et jeunes adultes pour chanter, danser, jouer du piano et partager leur joie de faire un spectacle ensemble.

public@lepetitduc.net +33 4 42 27 37 39

Ouverture de la scène du Petit Duc à l’Atelier Piano-Autisme.

Les cours à l’attention des enfants avec autisme se déroule chaque année dès le mois de septembre, conduits par des intervenantes formées à la méthode DOLCE de l’association Apte-Autisme.



Par la musique, piano, chant, et aujourd’hui la danse, des cours personnalisés sont mis en place pour amener la personne à communiquer, à interagir, à prendre conscience de son être et de ses émotions.

Pour la première fois une artiste est associée à cette représentation, avec la participation de Nour Lakis, pianiste de l’IESM.

A l’issue du concert, un temps d’échange vous permettra de rencontrer les intervenantes, des parents, pour témoigner, vous renseigner, partager vos expériences …

La manifestation étant retransmise en direct, vous pourrez également échanger via le tchat.

Le Petit Duc et sur la Chaîne Petit Duc Web 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-06-16 par