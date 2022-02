L’atelier Philo pour enfant Bazouges-la-Pérouse, 8 mars 2022, Bazouges-la-Pérouse.

L’atelier Philo pour enfant Au Baz’Art Café 17 rue de l’église Bazouges-la-Pérouse

2022-03-08 – 2022-03-22 Au Baz’Art Café 17 rue de l’église

Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Venez participer à l’Atelier Philo !

“- Dis maman, c’est quoi la vie ? Et la mort ? Et la justice ? et l’amour ? et que m’est-il permis d’espérer ? Et …

– Ah ! je crois qu’il est temps que je t’emmène à l’atelier Philo ! ”

Apprendre à philosopher, c’est apprendre à penser par soi-même et avec les autres. Les ateliers philo permettent d’aborder avec les enfants les grandes questions du vivre ensemble et de la citoyenneté.

Au-delà des compétences discursives et langagières, ils développent chez les enfants l’esprit critique, l’estime de soi et le respect des autres : aptitudes transversales indispensables à tout apprentissage.

Pour tous les enfants, petits et grands, à partir de 7 ans.

Rdv les mardis 8 et 22 mars au Baz’Art Café de 16h30 à 18h.

Organisé par Tri Maouez.

Pour tout renseignement, contactez Angel par téléphone.

+33 6 82 03 87 58

