Stage des vacances – Peinture Graphisme Modelage et Volume L’Atelier Pernelle Pujols Pujols Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Pujols

Stage des vacances – Peinture Graphisme Modelage et Volume L’Atelier Pernelle, 12 avril 2023, Pujols Pujols. Pujols ,Lot-et-Garonne , Pujols Stage des vacances – Peinture Graphisme Modelage et Volume EUR 7 Rue de Petit Tour L’Atelier Pernelle Pujols Lot-et-Garonne L’Atelier Pernelle 7 Rue de Petit Tour

2023-04-12 – 2023-04-12

L’Atelier Pernelle 7 Rue de Petit Tour

Pujols

Lot-et-Garonne Pujols . EUR 20 40 Dans un espace adapté aux arts plastiques, vous pourrez pratiquer et expérimenter en étant accompagné. L’atelier est ouvert à tous, enfants et adultes. Il vous amène progressivement à vous exprimer et à prendre confiance en vous.

Sur inscription (8 places), matériel fourni. Dans un espace adapté aux arts plastiques, vous pourrez pratiquer et expérimenter en étant accompagné. L’atelier est ouvert à tous, enfants et adultes. Il vous amène progressivement à vous exprimer et à prendre confiance en vous.

Sur inscription (8 places), matériel fourni. +33 6 48 64 08 88 L’Atelier Pernelle Atelier Pernelle

L’Atelier Pernelle 7 Rue de Petit Tour Pujols

dernière mise à jour : 2023-03-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Pujols Autres Lieu Pujols Adresse Pujols Lot-et-Garonne L'Atelier Pernelle 7 Rue de Petit Tour Ville Pujols Pujols Departement Lot-et-Garonne Tarif EUR Lieu Ville L'Atelier Pernelle 7 Rue de Petit Tour Pujols

Pujols Pujols Pujols Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pujols pujols/

Stage des vacances – Peinture Graphisme Modelage et Volume L’Atelier Pernelle 2023-04-12 was last modified: by Stage des vacances – Peinture Graphisme Modelage et Volume L’Atelier Pernelle Pujols 12 avril 2023 7 Rue de Petit Tour L'Atelier Pernelle Pujols Lot-et-Garonne L'Atelier Pernelle Pujols Lot-et-Garonne Pujols

Pujols Pujols Lot-et-Garonne