L’ART DE LA PERLE DE VERRE L’ATELIER PERLE DE LUNE Ouistreham Catégories d’Évènement: Calvados

Ouistreham

L’ART DE LA PERLE DE VERRE L’ATELIER PERLE DE LUNE, 1 avril 2023, Ouistreham. L’ART DE LA PERLE DE VERRE 1 et 2 avril L’ATELIER PERLE DE LUNE Découverte de l’art du filage et du soufflage du verre Démonstrations : filage d’une perle, création d’un objet en verre filé, création d’une perle soufflée… Il vous sera proposé, sur inscription, de contribuer à la création d’un mobile d’intérieur ou d’extérieur, qui sera à la vente à un prix attractif, les samedi et dimanche de 14h à 17h – Place limitée.

Ouverture de notre atelier, pour la découverte du métier de fileur de verre.

Démonstration et fabrication de perles en verre, mise en forme d’un bijou ou d’un objet de décoration avec différents composants, comme l’argent, l’acier, pour les bijoux.

Démonstration et réalisation d’un objet en verre (décoration pour jardin, décoration intérieure, etc…) à partir de bois flotté de notre région, de métal, etc….. L’ATELIER PERLE DE LUNE 9 AVENUE DE LA MER OUISTREHAM Ouistreham 14150 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « at.perledelune@laposte.net »}, {« type »: « link », « value »: « http://l-atelier-perle-de-lune.france-artisanat.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T13:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 verre Murano © »l’Atelier Perle de Lune »

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Ouistreham Autres Lieu L'ATELIER PERLE DE LUNE Adresse 9 AVENUE DE LA MER OUISTREHAM Ville Ouistreham Departement Calvados Lieu Ville L'ATELIER PERLE DE LUNE Ouistreham

L'ATELIER PERLE DE LUNE Ouistreham Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouistreham/

L’ART DE LA PERLE DE VERRE L’ATELIER PERLE DE LUNE 2023-04-01 was last modified: by L’ART DE LA PERLE DE VERRE L’ATELIER PERLE DE LUNE L'ATELIER PERLE DE LUNE 1 avril 2023 L'ATELIER PERLE DE LUNE Ouistreham Ouistreham

Ouistreham Calvados