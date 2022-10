L’atelier peinture et dessin, 13 novembre 2022, .

L’atelier peinture et dessin



2022-11-13 – 2022-11-13

EUR 30 35 Offrez-vous ce que vous aimez ! Exprimez-vous ! Offrez-vous un dimanche en couleur ! Retrouvez des passionnés comme vous !

L’association ASEH par l’art-thérapie moderne vous accueille dans ses locaux au CAB 67, un lieu chaleureux propice à la détente et à l’expression de chacun dans un petit groupe. Les intervenants professionnels de l’art et du bien-être sont primés par l’association. Ils vous offrent un programme varié et diversifié pendant 4 heures tous les 2èmes dimanche du mois d’octobre à juin.

Le but de ses rencontres est d’adopter une posture d’expression personnelle par le dessin et de la peinture. Plus qu’un apprentissage, cette transmission se veut adaptée à vos besoins. Parce que nous n’avons pas le temps de tout apprendre, Catherine Perret vous offre un appui personnalisé. Comme, il ne suffit pas de savoir pour faire, elle vous suggère un apprentissage par l’expérimentation. L’expression se fait principalement par le dessin et la peinture. Les supports et les fournitures sont à votre charge.

L’atelier du dimanche à La Clayette s’inscrit dans la détente et dans le repos dominical. C’est pourquoi Sandrine, experte en massage bien-être et en soins du visage, attend vos réservations sur ces temps de détente. Elle vous écoute et vous masse pour compléter la détente du dimanche.

Ce temps se veut riche en introspection bienveillante et en partage. Il vous permet de recharger les batteries et de repartir du bon pied. C’est le moment de vous engager sur les ateliers du dimanche. Les places sont limitées. C’est pour vous ? Alors venez en profiter ! Inscrivez-vous !

