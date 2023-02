“Petites Cités de Caractère” : Rencontre Métiers d’Art avec l’atelier PauNeuve L’atelier Pauneuve, 31 mars 2023, Mallièvre.

“Petites Cités de Caractère” : Rencontre Métiers d’Art avec l’atelier PauNeuve 31 mars – 2 avril L’atelier Pauneuve

Pauline vous ouvre les portes de son atelier d’artisan d’art, venez à sa rencontre et à la découverte de son métier de peintre sur mobilier

L’atelier Pauneuve Impasse des potiers 85590 Mallièvre Mallièvre 85590 Vendée Pays de la Loire

Pauline est la seule diplômée et certifiée en Vendée dans la spécialité “Peinture sur mobilier”, un métier d’art reconnu par L’INMA,

Venez à sa rencontre pour lui faire part de vos questionnements, de vos projets, et de votre curiosité.

Elle vous accueille simplement, pour vous faire découvrir son savoir-faire lors de démonstrations.

En plus d’être esthétiquement intéressant, un meuble restauré et repeint est un geste utile pour la planète en vue du contexte écologique actuel ! Pourquoi jeter vos meubles alors qu’elle peut les restaurer, les embellir et en faire des pièces uniques dans les règles de l’art.

Donnez la chance à vos meubles et objets de faire peau neuve !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Affiche JEMA 2023 l’atelier PauNeuve