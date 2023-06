14 Juillet Guinguette ! – Grand Bal Pop L’Atelier Pas Si Loin Pantin, 14 juillet 2023, Pantin.

14 Juillet Guinguette ! – Grand Bal Pop Vendredi 14 juillet, 11h00 L’Atelier Pas Si Loin Entrée libre – Chapeau pour les artistes

? Un 14 Juillet Guinguette !

Dans le cadre de notre festival Périhp’plage

? GRATUIT – Entrée libre – 11h/23h

? UN 14 JUILLET en mode guinguette à Périph’plage

?‍♀ On transforme la terrasse de l’Atelier Pas Si Loin en grande Guinguette ! Et pour une joyeuse guinguette il faut :- un terrain de pétanque ! Set de boules fournis

– un grand loto ! Avec de super lot à gagner

– un Bal Pop’ ! Animé par un performeur et un orchestre live

– des jeux ! Tarots, belottes, jeux pour enfants à disposition

– de quoi bien se rafraichir et se restaurer

& un super décor enguirlandé ;)

? Déroulé :

11h – Ouverture de la terrasse guinguette

14h/16h – Loto – Plateau à petits prix mais 3 gros lots !

18h/20h30 – Bal Pop animé : initiation aux différents pas

20h30 – Grand diner

21h/23h – Bal Pop du 14Juillet dansé sur orchestre live !

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Un programme dans le cadre de notre festival de Juillet :

⛱ PERIPH’PLAGE ?

Toutes les infos ici sur le reste des événements ici :

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

◆◆ INFOS PRATIQUES ◆◆

▶ GRATUIT – Entrée LibrePrévoir de la crème solaire ;)

▶ ACCÉDER :L’Atelier Pas Si Loin1 Rue Berthier 93500 Pantin

Métro 7 : Aubervilliers – Pantin – Quatre Chemins – 5 min

Tram T3b : Porte de la Villette – 10 min

Bus 170 & 249 : Quatre Chemins – Edouard Vaillant – 5 min

RER E : Pantin – 13 min

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour cuisiner ou tenir le bar, si ça t’intéresse n’hésite pas à nous contacter !

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France –Ministère de la Culture

L’Atelier Pas Si Loin 1 Rue Berthier 93500 Pantin Pantin 93500 Quatre Chemins Seine-Saint-Denis Île-de-France http://passiloin.fr https://www.instagram.com/pas_si_loin_/;https://www.facebook.com/associationpassiloin L’association Pas Si Loin favorise le lien et la mixité sociale par et pour les habitant.e.s du quartier des 4 Chemins à Pantin. Dans cet objectif elle anime et déploie ses actions dans plusieurs tiers-lieux selon 3 axes : – Faire ensemble, des activités et ateliers pour apprendre et promouvoir les savoir-faire du quartier – Savourer ensemble, des espaces et des moments de partage accessibles à toutes et à tous – Découvrir ensemble, accéder aux droits, à la culture et aux cultures en promouvant les talents du quartier

?ICI : L’association anime l’Atelier Pas Si Loin, un espace agréable et conviviale pour une programmation socio-culturelle d’ateliers et événements festifs.

Le programme détaillé est à retrouver sur nos réseaux sociaux ;) Métro 7 : Aubervilliers – Pantin – Quatre Chemins – 5 min Tram T3b : Porte de la Villette – 10 min Bus 170 & 249 : Quatre Chemins – Edouard Vaillant – 5 min RER E : Pantin – 13 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T11:00:00+02:00 – 2023-07-14T23:00:00+02:00

2023-07-14T11:00:00+02:00 – 2023-07-14T23:00:00+02:00

©Louis Robert