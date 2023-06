Ciné-club latino ! – WE Latino-Féministe J1 L’Atelier Pas Si Loin Pantin, 22 juin 2023, Pantin.

Ciné-club latino ! – WE Latino-Féministe J1 Jeudi 22 juin, 19h00 L’Atelier Pas Si Loin Entrée libre

? Le CINE-CLUB Pas Si Loin

Edition spécial « WE Latino-Féministe »

? GRATUIT – Entrée libre

? Voix d’Amazonie (sous réserve, sinon : 108 Cuchillo de Palo)

» Amazonie, Équateur. De Sarayaku à Yasuni, en passant par Lago Agrio, région décimée par la multinationale Chevron Texaco, plusieurs peuples amérindiens tentent toujours de faire entendre leurs voix. Dénonçant les impacts sociaux, culturels, environnementaux et humains causés par l’exploitation pétrolière, ils nous proposent de réfléchir à des chemins de sortie.

Comment penser le développement ? Qu’est-ce qu’une société du “Bien-vivre” ? Quelles solutions trouver dans l’éducation ? Rencontre avec ceux qui résistent, proposent et envisagent d’autres formes de société. «

http://www.voixdamazonie.com/

(Sous réserve, sinon :

108 Cuchillo de Palo, De Renate Costa

« Rodolfo Costa était différent. Il ne voulait pas être forgeron comme tous les membres de sa famille. Il voulait être danseur. Dans le Paraguay des années 80, sous la dictature de Stroessner, son nom fut mis sur la liste de « 108 homosexuels », arrêtés et torturés. »

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=179499.html

?Déroulé :

19h/20h – Apéro convivial

20h30 – Début du film

22h – Echanges et débats autour des thématiques abordées

/

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture

& Ce programme est rendu possible grâce au Contrat de Ville (dans le cadre du projet Etats de Femmes

L’Atelier Pas Si Loin 1 Rue Berthier 93500 Pantin Pantin 93500 Quatre Chemins Seine-Saint-Denis Île-de-France http://passiloin.fr https://www.instagram.com/pas_si_loin_/;https://www.facebook.com/associationpassiloin [{« link »: « http://www.voixdamazonie.com/ »}, {« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « description »: « Rodolfo Costa u00e9tait diffu00e9rent. Il ne voulait pas u00eatre forgeron comme tous les membres de sa famille. Il voulait u00eatre danseur. Dans le Paraguay des annu00e9es 80, sous la dictature de Stroessner, son nom fut mis sur la liste de u00ab 108 homosexuels u00bb, arru00eatu00e9 », « type »: « rich », « title »: « 108 u2013 Cuchillo de Palo », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img6.acsta.net/medias/nmedia/18/83/25/58/19681978.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=179499.html », « thumbnail_height »: 800, « thumbnail_width »: 600, « width »: 600, « html »: «

« , « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « content_length »: 264634, « height »: 800}, « link »: « https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=179499.html »}] L’association Pas Si Loin favorise le lien et la mixité sociale par et pour les habitant.e.s du quartier des 4 Chemins à Pantin. Dans cet objectif elle anime et déploie ses actions dans plusieurs tiers-lieux selon 3 axes : – Faire ensemble, des activités et ateliers pour apprendre et promouvoir les savoir-faire du quartier – Savourer ensemble, des espaces et des moments de partage accessibles à toutes et à tous – Découvrir ensemble, accéder aux droits, à la culture et aux cultures en promouvant les talents du quartier

?ICI : L’association anime l’Atelier Pas Si Loin, un espace agréable et conviviale pour une programmation socio-culturelle d’ateliers et événements festifs.

Le programme détaillé est à retrouver sur nos réseaux sociaux ;) Métro 7 : Aubervilliers – Pantin – Quatre Chemins – 5 min Tram T3b : Porte de la Villette – 10 min Bus 170 & 249 : Quatre Chemins – Edouard Vaillant – 5 min RER E : Pantin – 13 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T19:00:00+02:00 – 2023-06-22T23:00:00+02:00

2023-06-22T19:00:00+02:00 – 2023-06-22T23:00:00+02:00

©Louis Robert