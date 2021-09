Levroux Musée du Cuir et du Parchemin Indre, Levroux L’atelier parcheminier Musée du Cuir et du Parchemin Levroux Catégories d’évènement: Indre

Levroux

L’atelier parcheminier Musée du Cuir et du Parchemin, 19 septembre 2021, Levroux. L’atelier parcheminier

le dimanche 19 septembre à Musée du Cuir et du Parchemin Entrée Libre, masque obligatoire

Visite guidée proposée par Jean-Charles Bavouzet Musée du Cuir et du Parchemin 3 rue Gambetta 36110 Levroux Levroux Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre, Levroux Autres Lieu Musée du Cuir et du Parchemin Adresse 3 rue Gambetta 36110 Levroux Ville Levroux lieuville Musée du Cuir et du Parchemin Levroux