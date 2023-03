L’atelier parcheminier à Levroux Petite Cité de Caractère L’atelier parcheminier, 31 mars 2023, Levroux.

L’atelier parcheminier est un atelier associatif (loi 1901) à Levroux Petite Cité de Caractère. Cette association a pour objet la conservation et la transmission du patrimoine Levrousain lié au parchemin et ses dérivés (la restauration d’une ancienne mégisserie en atelier de parchemin, sa fabrication artisanale, son utilisation et son histoire à travers les siècles. Cette association a aussi pour but d’exercer une activité économique liée au Parchemin (achat, vente de peaux et d’articles dérivés.) pour financer la restauration du bâtiment (achat de matériaux, interventions d’entreprise si besoin, etc..) et permettre de créer un lien avec les personnes ou associations s’intéressant au Parchemin.

Explication des origines du parchemin

Différentiation du cuir et du parchemin

La relation particulière de Levroux avec le Parchemin et le cuir

Présentation des différentes techniques employés à Levroux (cadrage médiéval, tension sur cercle de châtaigner, cadrage aux picots…)

Exposition de parchemin provenant de différents animaux, le touché, l’aspect et la destination.

Explication du processus pour élaborer un parchemin de la peau brute à la finition (illustré par un parchemin géant reprenant toutes les étapes)

Démonstration de cadrage médiéval avec écharnage tension lissage

