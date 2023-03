Le végétarium L’atelier papier, 29 mars 2023, Brest.

Le végétarium 29 mars – 2 avril L’atelier papier

La nature végétale est une source infinie de motifs et d’images pour embellir les objets, les murs, les vêtements, le mobilier … Concernant les arts du papier et de l’impression sur papier, les techniques comme la xylographie (gravure sur bois), la linogravure (gravure en relief sur linoléum) ou la sérigraphie (impression directe par pochoir à travers le textile) sont particulièrement intéressantes pour donner à voir, sublimer une construction, une ligne, un détail végétal – simplifier et répéter.

Dans ma pratique, je m’inspire d’éléments végétaux repérés directement dans la nature. Je me référe aussi à des oeuvres, dessins, peintures, broderies, céramiques… de maîtres du passé. Dans mes oeuvres préférées : Ito Jakuchu peintre du XVIIIe japonais, Jeanne Malivel – graveuse du Seiz breur début XXe, Marimekko (designeuse textile finlandaise des années 70).

Au programme des JEMA /// mercredi 29, vendredi 31 mars de 14h à 18h et samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 18h.

Un peu avant, dimanche 26 mars, à 14h15, balade sensorielle au Parc Vallon du Stang Alar pour repérer des éléments végétaux particulièrement intéressants pour leurs graphismes, rythmes, mouvements, couleurs … et les noter à l’aide de photos, croquis, etc. + d’informations sur le lieu de rendez-vous

des visites de l’atelier en continu, avec présentation des techniques d’impression sur papier,

une exposition : « Le végétarium », gravures sur bois, dessins et sérigraphies sur papier des plasticiens Martine Carrichon et Hervé Géréec.

4 ateliers découvertes de l’estampe de 2 heures pour créer sur le thème du motif végétal (gravure, estampages), à 14h15 mercredi 29 et vendredi 31 mars, samedi 1er et dimanche 2 avril voir sur le site de l’atelier papier

Les visites d’atelier, l’exposition et la balade sont libres et gratuites.

Pour les ateliers d’une durée de 2 heures, le nombre de participants est limité, il est indispensable de s’inscrire sur le site. Ces ateliers se feront dans la suite de la balade avec les éléments repérés mais la balade n’est pas un préalable indispensable

