le samedi 30 octobre à 14:30

A l’occasion de son **”Mois du Japon”**, la Médiathèque propose une **rencontre avec l’Atelier Papetier.** **Benoît Dudognon et Stéphanie Allard** nous feront découvrir **l’histoire du papier japonais des samouraïs jusqu’à aujourd’hui**, les **techniques de fabrication**, la magie du papier… Au plaisir de prendre avec vous, le temps de cette rencontre.

Entrée libre

2021-10-30T14:30:00 2021-10-30T16:00:00

