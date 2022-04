L’ATELIER OUVRE SES PORTES Saint-Brevin-les-Pins, 30 avril 2022, Saint-Brevin-les-Pins.

L’ATELIER OUVRE SES PORTES Saint-Brevin-les-Pins

2022-04-30 – 2022-04-30

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Portes ouvertes de l’atelier…

Sculptures terre cuite, raku : voiliers, poissons divers (rascasses, scalaires, diodons..) miniatures : phoques, baleines, tortues; coquillages : volutes, lambis, cymbium ; vases et lampes raku ; bronze ; patine : animaux d’afrique et masques ; tableaux peints à la cire d’abeille colorée et tableaux d’algues.

Entrée libre

da.cagnat@orange.fr https://fr.artquid.com/artist/da.cagnat/daniel-cagnat.html

Saint-Brevin-les-Pins

