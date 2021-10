Bécherel 3 rue du Faubourg Berthault 35190 BECHEREL Bécherel, Ille-et-Vilaine L’atelier ouvre ses portes 3 rue du Faubourg Berthault 35190 BECHEREL Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Vous avez un projet ? Vous êtes curieux de voir un atelier d'architecture ? Vous souhaitez échanger avec un architecte ? … Venez pousser la porte de l'atelier, nous vous accueillons pour un café, une discussion. Journées nationales de l'architecture
3 rue du Faubourg Berthault 35190 BECHEREL
Bécherel Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T14:30:00 2021-10-15T17:30:00;2021-10-16T14:30:00 2021-10-16T17:30:00

