L’ATELIER NUMERIQUE – MEDIATHEQUE DU SANDETTIE

L’ATELIER NUMERIQUE – MEDIATHEQUE DU SANDETTIE, 11 juin 2022, . L’ATELIER NUMERIQUE – MEDIATHEQUE DU SANDETTIE

2022-06-11 – 2022-06-11 Atelier Confirmé – Découvrir la sécurité sur Internet Samedi 11 juin 2022, 10h-12h n nAtelier confirmé : une thématique abordée par trimestre pour ceux qui sont déjà à l’aise avec l’informatique – Paiement sécurisé, démarches administratives… Sur inscription par téléphone au 03.21.10.12.70 Atelier Confirmé – Découvrir la sécurité sur Internet Samedi 11 juin 2022, 10h-12h n nAtelier confirmé : une thématique abordée par trimestre pour ceux qui sont déjà à l’aise avec l’informatique – Paiement sécurisé, démarches administratives… Sur inscription par téléphone au 03.21.10.12.70 dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville