Exposition à L’Atelier « Jouer contre les appareils : de la photographie expérimentale » L’Atelier Nantes, 30 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-30 13:00 – 19:00

Gratuit : oui Tous publics

L’exposition présente plusieurs photographes contemporains qui se distinguent par leur-non respect des règles habituelles de la photographie conventionnelle. Ces photographes, qu’on qualifiera d’expérimentaux, ont choisi de ne pas suivre les règles imposées d’une photographie qui utilise »des appareils fabriqués et normés par l’industrie ». Ils se démarquent de la fonction purement représentative de la photographie, laissent une part au hasard et acceptent de perdre quelque peu le contrôle. En somme, ils jouent avec et contre les appareils.

L’Atelier Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

02 40 41 65 50