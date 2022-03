L’atelier monétaire de Rezé à l’époque mérovingienne – Conférence de Gildas Salaün Chronographe (Le) Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

2022-03-12

Horaire : 10:30 11:30

Gratuit : oui Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Adultes [CONFÉRENCE] L’atelier monétaire de Rezé à l’époque mérovingienne Comme dans de nombreuses petites cités, un atelier monétaire est installé à Rezé autour de l’année 575. D’abord centre d’émission secondaire, l’atelier rezéen connaît subitement vers 620 un important accroissement de son activité.La qualité des pièces qui y sont produites, la quantité des monnaies qui y sont frappées sont autant d’indicateurs de l’importance commerciale et politique alors prise par le vicus de Ratiatum.La présente conférence s’appuie sur l’analyse stylistique des monnaies rezéennes, considérées à la fois comme sources historiques et comme matériel archéologique, pour envisager Ratiatum au temps des descendants de Clovis. Conférence de Gildas Salaün, commissaire scientifique de l’expo Terre de Trésors, chargé des collections de numismatique et de sigillographie au Musée Dobrée – Grand Patrimoine de Loire-Atlantique. -> Samedi 12 mars 2022,-> Accueil à partir de 10h, début à 10h30.Conférence proposée par les Amis de Rezé Chronographe (Le) adresse1} Hôtel de Ville Rezé 44400

