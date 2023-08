Kafe Brezhoneg L’Atelier Lesneven Catégories d’Évènement: Finistère

Lesneven Kafe Brezhoneg L’Atelier Lesneven, 3 avril 2024, Lesneven. Kafe Brezhoneg Mercredi 3 avril 2024, 15h00 L’Atelier Gratuit L’Atelier chemin des dames 29260 Lesneven Lesneven 29260 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 24 82 26 »}, {« type »: « email », « value »: « tiarvroleon@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-03T15:00:00+02:00 – 2024-04-03T17:00:00+02:00

2024-04-03T15:00:00+02:00 – 2024-04-03T17:00:00+02:00 Conférence En breton Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Lesneven Autres Lieu L'Atelier Adresse chemin des dames 29260 Lesneven Ville Lesneven Departement Finistère Lieu Ville L'Atelier Lesneven latitude longitude 48.570261;-4.323142

L'Atelier Lesneven Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lesneven/