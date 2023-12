Kan ar Bobl Lesneven 2024 L’Atelier Lesneven, 18 février 2024, Lesneven.

Kan ar Bobl Lesneven 2024
Dimanche 18 février 2024, 14h00
L'Atelier
Entrée libre

Un concours où les chanteurs et musiciens qui représenteront le Léon, seront choisis pour la grande finale de Pontivy. Un après-midi autour du chant et des airs léonards où les scolaires, chanteurs, sonneurs, à danser ou à écouter, ont rendez-vous.

Toutes les infos : https://tiarvroleon.bzh/kan-ar-bobl-lesneven-2024/

L'Atelier
Rue Jeanne D'Arc
29260 Lesneven
Finistère Bretagne