Spectacle « NIJ » de la Cie L’Arbre à Pommes L’Atelier Lesneven Catégories d’évènement: Finistère

Lesneven

Spectacle « NIJ » de la Cie L’Arbre à Pommes L’Atelier, 21 décembre 2022, Lesneven. Spectacle « NIJ » de la Cie L’Arbre à Pommes Mercredi 21 décembre, 16h00 L’Atelier

3€ (à partir de 3 ans)

Conte musical bilingue L’Atelier chemin des dames 29260 Lesneven Lesneven 29260 Finistère Bretagne Conte musical bilingue – 40mn

La douceur des chansons d’Awenn Plougoulm, accompagnées au son mélodieux du vibraphone et la poésie du jeu de marionnettes font disparaitre la barrière de la langue.

Un gouter sera offert après le spectacle, les enfants pourront se dégourdir les jambes au festig-deiz de clôture !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T16:00:00+01:00

2022-12-21T18:00:00+01:00 Cie L’Arbre à Pommes

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Lesneven Autres Lieu L'Atelier Adresse chemin des dames 29260 Lesneven Ville Lesneven lieuville L'Atelier Lesneven Departement Finistère

L'Atelier Lesneven Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lesneven/

Spectacle « NIJ » de la Cie L’Arbre à Pommes L’Atelier 2022-12-21 was last modified: by Spectacle « NIJ » de la Cie L’Arbre à Pommes L’Atelier L'Atelier 21 décembre 2022 L'Atelier Lesneven Lesneven

Lesneven Finistère