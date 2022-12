Veillée 25 ans Dastum Bro Leon & 50 ans Dastum Breizh L’Atelier Lesneven Catégories d’évènement: Finistère

Veillée 25 ans Dastum Bro Leon & 50 ans Dastum Breizh
Vendredi 16 décembre, 20h00
L'Atelier, Lesneven

Prix libre

Chants, histoires & dañs round… L’Atelier chemin des dames 29260 Lesneven Lesneven 29260 Finistère Bretagne 25 ans de Dastum Bro-Leon – 50 ans de Dastum Bretagne

Chants, histoires, danses round…

Hommage aux Léonards qui nous ont transmis leur breton, leurs chants et leurs danses !

Hommage aux collecteurs !

**** Chanteurs ****

Goulc’han Kervella / Yann-Bêr Premel / Jakez Ar Born / Ifig Kalvez / Paol Salaün / Glidig Tad ha Mab / Clément Le Goff / Awen Plougoulm / François Caroff / Gaëlle Trebaol ha Jacqueline Cornec / Avel Deiz

**** Conteurs ****

Per ar Gov / Alfoñs Ragenez / Marc Paugam / Mikeal Konk / Jakez ar Born

Dañs round en ouverture et en cloture de la soirée

