A la croisée des arts : entre restauration et création L’atelier Lemaire Parçay-Meslay Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Parçay-Meslay A la croisée des arts : entre restauration et création L’atelier Lemaire Parçay-Meslay, 16 septembre 2023, Parçay-Meslay. A la croisée des arts : entre restauration et création 16 et 17 septembre L’atelier Lemaire V​enez à la découverte de notre atelier de restauration de meubles d’art.

Vous pourrez découvrir​ notre savoir-faire, nos meubles d’art et nos machines.

3​ artistes, seront présents sur ces deux jours :

-​ Éric Jonval,

-​ Nathalie Chossec, peintre

-​ Franck Bourrelec, L’atelier Lemaire 6 rue des Aéronefs, 37210 Parçay-Meslay Parçay-Meslay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 82 11 49 50 L’atelier Lemaire restaure des meubles d’art depuis plus de 20 ans. Notre atelier est empreint d’histoire de par:

– les différentes époques des meubles

– nos machines pour certaines très anciennes.

– l’histoire que transportent les meubles

Notre atelier permet aux meubles de traverser le temps et de transporter avec eux l’histoire. Parking sur place. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 Atelier lemaire Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Parçay-Meslay Autres Lieu L'atelier Lemaire Adresse 6 rue des Aéronefs, 37210 Parçay-Meslay Ville Parçay-Meslay Departement Indre-et-Loire Lieu Ville L'atelier Lemaire Parçay-Meslay

L'atelier Lemaire Parçay-Meslay Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parcay-meslay/