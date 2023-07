A la croisée des arts : entre restauration et création. L’atelier Lemaire Parçay-Meslay, 16 septembre 2023, Parçay-Meslay.

A la croisée des arts : entre restauration et création. 16 et 17 septembre L’atelier Lemaire

Eric Jonval est un sculpteur connu pour son travail unique : les sculptures en acier, véritables pièces d’orfèvrerie.

Ses sculptures sont pleines de vie et de force, où la beauté se conjugue avec la puissance. Il sculpte et modèle l’acier. De l’acier soudé ,fondu ,meulé, déchiré et finalement sublimé. Un résultat singulier et incomparable, réalisé par un travail exigeant et long. E. Jonval maitrise l’acier, entre pureté et perfection des lignes et des formes.

L’atelier Lemaire 6 rue des Aéronefs, 37210 Parçay-Meslay Parçay-Meslay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 82 11 49 50 L’atelier Lemaire restaure des meubles d’art depuis plus de 20 ans. Notre atelier est empreint d’histoire de par:

– les différentes époques des meubles

– nos machines pour certaines très anciennes.

– l’histoire que transportent les meubles

Notre atelier permet aux meubles de traverser le temps et de transporter avec eux l’histoire. Parking sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Éric jonval