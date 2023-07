A la croisée des arts : entre restauration et création L’atelier Lemaire Parçay-Meslay Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Parçay-Meslay A la croisée des arts : entre restauration et création L’atelier Lemaire Parçay-Meslay, 16 septembre 2023, Parçay-Meslay. A la croisée des arts : entre restauration et création 16 et 17 septembre L’atelier Lemaire L’univers de Nathalie Chossec se construit au fil de voyages et de rencontres.

Elle emprunte à des savoir-faire traditionnels un graphisme raffiné et précieux.

Ses créations, serties de rouille, incrustées de feuilles d’or ou de cuivre se révèlent sur une matière inhabituelle, l’acier oxydé.

Depuis 2008 son talent de peintre protéiforme lui permet d’exposer de Singapour à Dubaï, à Paris ou à Hong Kong.

Le Château de Tours confirme la réussite de son installation en Touraine en lui ouvrant ses portes en 2017 pour sa superbe exposition intitulée «Parfums d’Orient». L’atelier Lemaire 6 rue des Aéronefs, 37210 Parçay-Meslay Parçay-Meslay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 82 11 49 50 L’atelier Lemaire restaure des meubles d’art depuis plus de 20 ans. Notre atelier est empreint d’histoire de par:

– les différentes époques des meubles

– nos machines pour certaines très anciennes.

– l’histoire que transportent les meubles

Notre atelier permet aux meubles de traverser le temps et de transporter avec eux l’histoire. Parking sur place. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

