Jean BOGGIO Orfèvre d’intérieur … Bijoux de Maison L’atelier Jean BOGGIO, 27 mars 2023, Villié-Morgon. Jean BOGGIO Orfèvre d’intérieur … Bijoux de Maison 27 mars – 2 avril L’atelier Jean BOGGIO A l’occasion des JEMA, visite improvisée selon le marché du jour, découvrez 40 ans de voyage au pays des Arts décoratifs, des bagues sculpture et bagues palais, une signature reconnaissable depuis 1988, des tables de porcelaine et de bronze. Des miroirs à histoire, un bestiaire aux marmousets joueurs en passant par une mascarade Vénitienne ou bien peut-être le carnaval de Nice, fous, jongleurs, chats bottés et korrigans, nous entrainent dans un bal masqué. Rien n’est interdit quand on rêve avec ses mains. L’atelier Jean BOGGIO 4840 voie romaine st joseph en beaujolais 69910 Villié Morgon Villié-Morgon 69910 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/jeanboggio/?hl=fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

