Workshop de Seb Toussaint à l’Atelier, Jardins de l’Abbaye Samedi 16 septembre, 18h00 L’Atelier, Jardins de l’Abbaye Entrée libre sans inscription

Pour terminer en beauté cette première journée de JEP 2023 à Argenteuil, l’artiste Seb Toussaint vous donne rendez-vous à 18h à l’Atelier, Jardins de l’Abbaye pour vous expliquer son travail en cours à Argenteuil, visant à intégrer la Route des impressionnistes. Il rapprochera, dans le cadre de ce workshop, le projet d’Argenteuil avec ses collaborations passées avec la ville de Giverny et la fondation Claude Monet. A la suite de cette présentation dans la salle de conférence de l’Atelier, un verre sera proposé pour un moment d’échange convivial entre l’artiste et le public.

L’Atelier, Jardins de l’Abbaye 19 rue Notre Dame 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 23 45 34 http://www.argenteuil.fr/ L’Atelier, Jardins de l’Abbaye est un lieu dédié à la culture et au patrimoine. Ancien bâtiment industriel des ateliers Debet et Kornberger, il accueille des expositions des collections du musée et des archives municipales d’Argenteuil, ainsi qu’une programmation culturelle variée alliant patrimoine, arts visuels et musique. Gratuit

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

