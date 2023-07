Visite commentée des vestiges et jardins de l’abbaye, et de la Chapelle Saint-Jean Baptiste L’Atelier, Jardins de l’Abbaye Argenteuil, 16 septembre 2023, Argenteuil.

Visite commentée des vestiges et jardins de l’abbaye, et de la Chapelle Saint-Jean Baptiste 16 et 17 septembre L’Atelier, Jardins de l’Abbaye Entrée libre

Venez admirer les jardins de l’abbaye et les vestiges archéologiques de ce site incontournable d’Argenteuil, en terminant la visite par la chapelle Saint-Jean Baptiste, l’un des premiers exemples de l’art roman d’Île-de-France.

Deux visites commentées sont proposées à 15 h et à 17h45, samedi et dimanche.

L’Atelier, Jardins de l’Abbaye 19 rue Notre Dame 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 23 45 34 http://www.argenteuil.fr/ L’Atelier, Jardins de l’Abbaye est un lieu dédié à la culture et au patrimoine. Ancien bâtiment industriel des ateliers Debet et Kornberger, il accueille des expositions des collections du musée et des archives municipales d’Argenteuil, ainsi qu’une programmation culturelle variée alliant patrimoine, arts visuels et musique. Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Ville d’Argenteuil