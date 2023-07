Atelier des Jardiniers partageurs L’Atelier, Jardins de l’Abbaye Argenteuil, 16 septembre 2023, Argenteuil.

Atelier des Jardiniers partageurs 16 et 17 septembre L’Atelier, Jardins de l’Abbaye Entrée libre

Animation des Jardiniers partageurs sur le site de l’Atelier Jardins de l’Abbaye: l’association sera présente afin de transmettre sa passion communicative du jardinage.

Venez à la rencontre de ces amoureux des légumes, des fleurs et des insectes, pour un plaisir partagé !

L’Atelier, Jardins de l’Abbaye 19 rue Notre Dame 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 23 45 34 http://www.argenteuil.fr/ L’Atelier, Jardins de l’Abbaye est un lieu dédié à la culture et au patrimoine. Ancien bâtiment industriel des ateliers Debet et Kornberger, il accueille des expositions des collections du musée et des archives municipales d’Argenteuil, ainsi qu’une programmation culturelle variée alliant patrimoine, arts visuels et musique. Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Photo Jardiniers partageurs