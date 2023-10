Musée, mode d’emploi L’Atelier, Jardins de l’abbaye Argenteuil, 13 mai 2023, Argenteuil.

La 19e édition de la Nuit européenne des musées aura lieu le samedi 13 mai 2023. L’ Atelier, Jardins de l’Abbaye vous propose d’y découvrir à cette occasion l’exposition « Musées, mode d’emploi » portant sur les métiers des musées, avec un parcours de pièces inédites issues des collections du musée d’Argenteuil.

A travers l’illusion d’un agencement de salon professionnel, les figures du restaurateur, du médiateur, du régisseur et du conservateur seront présentés. Etroitement liées les unes avec les autres, ces personnes illustrent l’art de travailler avec les objets et font vivre les collections à travers leur fonction. Ainsi le restaurateur rend son état d’origine à une œuvre et la fait perdurer dans le temps. Le médiateur donne vie aux objets et s’attache à concevoir le programme des actions culturelles du musée et à définir les publics cibles pour chacune d’elles. Le régisseur gère les mouvements d’œuvres au sein du musée et des réserves et veille à la conservation préventive des œuvres. Enfin, le conservateur articule ses missions autour des collections. Il s’attèle à leur conservation, leur étude, leur enrichissement et leur valorisation.

L’Atelier, Jardins de l’abbaye 19 rue Notre-Dame 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 23 45 34 http://www.argenteuil.fr/313-l-atelier.htm https://www.facebook.com/LAtelier-Jardins-de-labbaye-1674591696003970/ L’Atelier est un ancien bâtiment industriel des établissements Debet et Kornberger installés de 1916 à 1985 sur les vestiges de l’abbaye Notre-Dame. De cet ensemble industriel composé à l’origine d’ateliers de petite mécanique et de deux bâtiments administratifs, seul un bâtiment est conservé. Celui-ci fait l’objet d’un rénovation complète en 2014 dans le cadre du réaménagement des jardins de l’abbaye. Aujourd’hui espace dédié à la culture et au patrimoine, la Ville d’Argenteuil y propose une programmation pluridisciplinaire mettant en lumière les collections du musée et des archives municipales mais également les arts visuels et la musique.

