Autour du Voyage d'Hiver
Dimanche 22 janvier 2023, 16h00
L'Atelier, Jardins de l'Abbaye

Entrée libre, réservation conseillée

Concert de clôture de l’exposition sur les voyages aux Jardins de l’Abbaye (Argenteuil) handicap moteur mi L’Atelier, Jardins de l’Abbaye 19, rue Notre-Dame, 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France Un voyage en compagnie de Franz Schubert, par le trio « Sérénade à 3 » avec Florentino Calvo (mandoline), Jean-Marc Zvellenreuther (guitare) et Matthieu de Laubier (chant)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-22T16:00:00+01:00

2023-01-22T17:30:00+01:00

