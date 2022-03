L’atelier jardin L’Atelier Jardin, 4 juin 2022, Cressia.

L’atelier jardin

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à L’Atelier Jardin

Situé en petite montagne jurassienne, l’atelier jardin vous propose différentes chambres végétales inspirées par quelques régions du monde. C’est dans ce jardin intimiste, mariant végétal et minéral, arbres taillés et arbres sculptés, arbustes et vivaces, bulbes et graminées, que le visiteur trouvera détente et sérénité. **À noter** : Exposition de Sami Berkani photographe animalier de mai à octobre

Gratuit -10 ans | 5€ par personne | 2€50 de 10 ans à 18 ans

L’Atelier Jardin Route de Cousance 39270 Cressia Cressia Jura



2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T19:00:00