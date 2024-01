Projection-rencontre HORS-LES-MURS ★ Les 3 vies d’Arminé L’Atelier Janusz Korczak Issy-les-Moulineaux, vendredi 1 mars 2024.

Projection-rencontre HORS-LES-MURS ★ Les 3 vies d’Arminé Projection du documentaire qui a été adapté une bande dessinée, en présence d’Aurel et Frédo Burguière Vendredi 1 mars, 20h00 L’Atelier Janusz Korczak Entrée gratuite sur réservation – ouverture des inscriptions 3 semaines avant l’événement.

La Halle des Épinettes hors-les-murs et l’Atelier Janusz Korczak vous invitent à une ciné-rencontre à L’Atelier Janusz Korczak :

Les 3 vies d’Arminé – prochaine station : « espérance ». Vendredi 1 Mars 2024 à 20 h, entrée gratuite, public adulte et ado à partir de 11 ans.

documentaire de Frédo Burguière, France, 2023. Durée : 45 minutes.

Arminé est Arménienne. Elle vit à Gyumri quand, en 1988, un tremblement de terre dévaste cette région de l’Arménie et clôt sa première vie. Il lui faut alors se reconstruire et inventer ses vies futures. Arminé s’affranchit du destin et, avec une force inouïe et une soif d’indépendance, se lance dans des projets fous qui lui permettent de rester vivante pour bâtir sa deuxième puis sa troisième vie.

Frédo et Aurel, qui ont co-écrit le scénario, racontent sans mélodrame, mais avec humanité, sensibilité et quelques touches d’humour, l’histoire d’une femme qui se bat contre la fatalité depuis longtemps, dans un pays blessé. Les 3 vies d’Arminé n’est pas seulement l’histoire d’une femme, c’est aussi une façon de raconter un pays, de s’interroger sur nos origines et sur ce que nous en faisons, et de parler de nos différences culturelles.

Projection suivie d’un échange en présence d’Aurel et Frédo Burguière.

Frédo Burguière naît en 1976 dans un environnement où la musique règne en maître. Dès l’adolescence, Fred joue et chante. Il monte un duo éphémère avec son frangin Sam. Ils seront rejoints par leurs petites sœurs jumelles, Alice et Mathilde, dès 1994, date du 1er concert du quatuor familial sous le nom des Ogres de Barback, formation majeure de la scène indépendante française.

Aurel est dessinateur de presse. Il travaille pour Le Monde, Le Canard Enchaîné et Politis. Il a publié une vingtaine d’ouvrages dont deux BD documentaires, Clandestino et La Menuiserie, et réalisé de nombreux reportages graphiques pour divers titres de la presse française. En 2020, il réalise Josep son premier long métrage, sélectionné à Cannes.

La Halle des Épinettes adhère depuis 2015 à Inter film, première fédération nationale de ciné-clubs agréée et « habilitée à diffuser la culture par le cinéma » par les ministères de la Culture, de l’Éducation nationale, la direction de la jeunesse et de la vie associative, et par le Centre national du cinéma.

CLAVIM La Halle des Épinettes

© L’Usine-Irfan-filmsdicimediterranee