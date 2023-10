Parcours d’incitation à la lecture à voix haute L’Atelier Janusz Korczak Issy-les-Moulineaux, 28 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

Lectures de contes pour les 8/10 ans

À travers un dispositif hybride, déambulatoire, théâtral et plastique, au croisement de l’atelier et du spectacle, nous voulons transmettre le plaisir des mots, le désir de lire, l’audace de dire, mais aussi l’importance de s’engager. Cet atelier n’a lieu que si chacun amène sa voie, sa présence, son caractère pour lui donner vie. Lire à voix haute est une discipline qui permet à l’étudiant de travailler la forme de ses oraux, à l’adolescent d’affirmer sa confiance en lui, à l’entrepreneur de présenter son projet, à chacun de se découvrir et de faire passer les grands traits de sa personnalité…

Pour les 8/10 ans, sur inscription

Dimanche 28 janvier de 10h30 à 12h

L’Atelier Janusz Korczak 14 rue du chevalier de la barre, issy Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-28T10:30:00+01:00 – 2024-01-28T12:00:00+01:00

CLAVIM