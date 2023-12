Comment ma tête s’est devisée mon état de grenouille L’Atelier Janusz Korczak Issy-les-Moulineaux, 25 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

Comment ma tête s’est devisée mon état de grenouille Jeudi 25 janvier 2024, 18h30 L’Atelier Janusz Korczak Sur réservation

Début : 2024-01-25T18:30:00+01:00 – 2024-01-25T20:00:00+01:00

Comment ma tête s’est devisée mon état de grenouille

Par la compagnie des Épices

C’est l’histoire d’une femme qui habite à Paris. La femme voit peu ses voisins. Elle voit surtout des portes. Un soir de novembre, dans ce quartier très vivant du monde, des terroristes répandent la peur et la mort. La femme est sidérée. Elle en perd la tête. Dans sa course, la tête de la femme sème des histoires de grenouilles : grenouille au beurre, princesse grenouille, grenouilles tombées du ciel. C’est ainsi que la ville de Paris se transforme à tout jamais !

« Dans ce spectacle, quatre récits s’imbriquent ; le voyage du personnage en quête de sa tête, sa vie dans un immeuble parisien, l’irruption des attentats du Bataclan et le conte russe de La Princesse Grenouille. L’autrice/actrice saute d’un registre à l’autre avec l’évidence de la grenouille qui avance…Ecriture de la métamorphose. Elle révèle les liens invisibles entre quotidien, rêve, fiction, réalité, merveille, jeu, narration, dialogue, monologue, musique, chant, mouvement, imbrications, renversements, accélération, suspensions… »

Sur réservation à partir de 14 ans

Jeudi 25 janvier à 18h30 (durée 1h10)

La 12ᵉ édition du festival Contes en balade, coordonné par l’association CLAVIM, se déroule du jeudi 18 au mercredi 24 janvier 2024 à Issy-les-Moulineaux.

L'Atelier Janusz Korczak 14 rue du chevalier de la barre, issy Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d'Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France

