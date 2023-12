Spectacle- Atelier « La nuit de la lecture » (6-8 ans) L’Atelier Janusz Korczak Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Spectacle- Atelier « La nuit de la lecture » (6-8 ans) L’Atelier Janusz Korczak Issy-les-Moulineaux, 20 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux. Spectacle- Atelier « La nuit de la lecture » (6-8 ans) Samedi 20 janvier 2024, 17h30 L’Atelier Janusz Korczak Sur réservation Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T17:30:00+01:00 – 2024-01-20T18:30:00+01:00

Fin : 2024-01-20T17:30:00+01:00 – 2024-01-20T18:30:00+01:00 Spectacle- Atelier « La nuit de la lecture » En route pour un grand jeu spectacle.

S’immerger dans les mots, lire à voix haute, partager, s’engager.

Inspiré du livre « Le petit prince » la lecture à voix haute dans tous ces états.

Donner vie aux personnages, le petit prince, la rose, le boa, l’aviateur et tout autres personnages que le petit prince rencontrera.

Justine Chambon se fait guide passeur de textes auprès des spectateurs – acteurs. Drôle de balles que les mots, à chacun de les attraper au vol, d’inverser les rôles, de sortir de l’exercice solitaire de la lecture. Les mots sont partout, sur les murs, une carte, une balle…. Sur réservation, pour les enfants de 6 à 8 ans accompagnés de leurs parents

Samedi 20 janvier à 17h30 La 12ᵉ édition du festival Contes en balade, coordonné par l’association CLAVIM, se déroule du jeudi 18 au mercredi 24 janvier 2024 à Issy-les-Moulineaux. L’Atelier Janusz Korczak 14 rue du chevalier de la barre, issy Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.issy.com/reservation-atelierkorczak »}] [{« link »: « https://www.clavim.asso.fr/contes-en-balade »}, {« link »: « https://www.issy.com »}] Contes en balade Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Code postal 92130 Lieu L'Atelier Janusz Korczak Adresse 14 rue du chevalier de la barre, issy Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Age min 6 Age max 8 Lieu Ville L'Atelier Janusz Korczak Issy-les-Moulineaux Latitude 48.821507 Longitude 2.278922 latitude longitude 48.821507;2.278922

L'Atelier Janusz Korczak Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/