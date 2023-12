Bibliothèque sonore L’Atelier Janusz Korczak Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Bibliothèque sonore L'Atelier Janusz Korczak Issy-les-Moulineaux, 18 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux. Bibliothèque sonore 18 – 26 janvier 2024 L'Atelier Janusz Korczak Entrée libre

Début : 2024-01-18T16:00:00+01:00 – 2024-01-18T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-26T16:00:00+01:00 – 2024-01-26T18:00:00+01:00 Bibliothèque sonore Des contes en audio Une bibliothèque de contes sonores vous attend. Au programme, écoute de contes pour les âges. Venez dans une ambiance chaleureuse et cocooning, vous blottir dans les fauteuils, poufs ou chaises, vous équiper d’un casque et vous plonger dans l’univers du conte.

Tout public, entrée libre, Jeudi 18, vendredi 19, lundi 22, mardi 23, jeudi 25 et vendredi 26 janvier de 16h à 18h . Mercredi 24 janvier de 10h à 12h30 et de 14h à 18h La 12ᵉ édition du festival Contes en balade, coordonné par l'association CLAVIM, se déroule du jeudi 18 au mercredi 24 janvier 2024 à Issy-les-Moulineaux. L'Atelier Janusz Korczak 14 rue du chevalier de la barre, issy Issy-les-Moulineaux 92130

