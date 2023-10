Exposition : Avignon, des jeunes s’engagent L’Atelier Janusz Korczak Issy-les-Moulineaux, 17 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Exposition : Avignon, des jeunes s’engagent Vendredi 17 novembre, 19h00 L’Atelier Janusz Korczak

Réalisé dans le cadre du séjour au festival d’Avignon en juillet dernier, les jeunes présentent leur parcours et leurs photos.

Retour en images sur un temps fort illustrant l’engagement de jeunes isséens à la suite des ateliers et des spectacles auxquels ils ont pu participer.

Après un parcours de spectateur, les jeunes ont développé leur esprit critique et découvert tous les métiers évoluant autour de la scène.

Entrée libre

L’Atelier Janusz Korczak 14 rue du chevalier de la barre, issy Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France

