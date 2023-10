Spectacle : Moi pour toi L’Atelier Janusz Korczak Issy-les-Moulineaux, 6 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Spectacle : Moi pour toi Vendredi 6 octobre, 18h30 L’Atelier Janusz Korczak Sur inscription

Spectacle : moi pour toi

Par la cie théâtre du paradoxe

Edith Piaf et Marcel Cerdan, deux grands mythes du XXème siècle, la chanteuse des rues et le boxeur le plus populaire , rien ne les conduisait à se rencontrer si ce n’est la gloire. C’est la magie d’une rencontre, lui enfant de Casa et elle, la môme de Paris. C’est un pays différent même si c’est la France mais c’est aussi deux univers différents, le sport et le spectacle… Est ce si différent ? il y a souvent une dramaturgie dans le sport et le spectacle comme dans l’issue fatale de cete belle histoire d’amour.

A partir de 11 ans

Vendredi 6 octobre à 18h30

L’Atelier Janusz Korczak 14 rue du chevalier de la barre, issy Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://issy.com/reservationatelierjanuszkorczak »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T18:30:00+02:00 – 2023-10-06T19:40:00+02:00

2023-10-06T18:30:00+02:00 – 2023-10-06T19:40:00+02:00

CLAVIM