Portes ouvertes de l’atelier inondable. 31 mars – 2 avril L’atelier inondable

Découvertes des stages sculpture sur pierre et modelage.

L’atelier inondable 3 rue Ligérienne, La Daguenière, Loire-Authion La Daguenière Loire-Authion 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Bienvenue dans la troisième dimension.

Ici, on parle de volume.

Je pourrai répondre à vos questions concernant la pierre, le déroulement des stages que j’anime et prendre vos inscriptions si vous le souhaitez.

L’Anjou est le pays du tuffeau. Faites connaissance avec cette pierre tendre facile à tailler. Vous verrez différentes propositions, gargouille, chouette, moaï… Et parlez-moi de vos projets.

Vous pourrez aussi essayer le modelage de l’argile. Le modelage est un mode d’expression unique pour les enfants. Leur imagination est débordante, on le sait, la terre permet presque tout. Les enfants s’épanouissent dans cette activité. Les plus grands apprennent les notions de géométrie dans l’espace et à construire un projet qui tienne debout. Tous s’amusent.

Pour savoir si un matériau vous convient, essayez-le.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:30:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00

photo personnelle F Weygand