Rueil-Malmaison Rendez-vous avec une créatrice joaillière L’atelier In fine Rueil-Malmaison, 16 septembre 2023, Rueil-Malmaison. Rendez-vous avec une créatrice joaillière 16 et 17 septembre L’atelier In fine Isabelle Souppe, créatrice joaillière, vous accueille sur rendez-vous dans son atelier pour vous initier à son extraordinaire savoir-faire, et vous expliquer les différentes étapes de création d’un bijou, du dessin à la réalisation. L’échange et le partage d’émotion, c’est ce que recherche Isabelle Souppe dans son atelier-boutique.

UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION : https://my.weezevent.com/latelier-in-fine
L'atelier In fine
9 place de l'église 92500 Rueil-Malmaison

