EXPOSITION ART AU QUOTIDIEN L’Atelier, 1 avril 2023, Gattières.

EXPOSITION ART AU QUOTIDIEN 1 et 2 avril L’Atelier

Sous le titre « ART AU QUOTIDIEN » l’association artistique MOZAÏK participe depuis 9 ans aux Journées Européennes des Métiers d’Art.

Cette année, nous serons présents les samedi 1er et dimanche 2 avril 2023 à l’Atelier, rue Virgile Barel à GATTIERES. Cette salle est accéssible aux personnes à mobilité réduite et peut recevoir 40 personnes. Nous vous accueillerons de 10 h à 18 h sans interruption.

Trois créateurs vous guideront sur les chemins de leur expérience. Des démonstrations seront proposées dans les domaine suivants :

Peinture sur porcelaine, Peinture sur tout support, Poterie et céramique

Notre site et facebook nous permettent d’informer largement sur nos nouveautés, nos projets d’exposition, sur les créations de nos adhérents présents dans notre espace d’exposition situé au coeur du village de GATTIERES

L’Atelier rue Virgile Barel – 06510 Gattières Gattières 06510 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.mozaik-creations.fr »}, {« type »: « email », « value »: « associationmozaik@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 17 49 91 33 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/AssociationMozaik/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

créateurs d’objets Fait main

MOZAIK a pour but de regrouper des créateurs indépendants