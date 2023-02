Terre et Terre l’Atelier -Galerie 53 rue Président Carnot 01400 Chatillon sur chalaronne Châtillon-sur-Chalaronne Catégories d’Évènement: Ain

Terre et Terre l’Atelier -Galerie 53 rue Président Carnot 01400 Chatillon sur chalaronne, 1 avril 2023, Châtillon-sur-Chalaronne. Terre et Terre 1 et 2 avril l’Atelier -Galerie 53 rue Président Carnot 01400 Chatillon sur chalaronne Démonstration de modelage l’Atelier -Galerie 53 rue Président Carnot 01400 Chatillon sur chalaronne 53 rue Président Carnot 01400 Chatillon sur Chalaronne Châtillon-sur-Chalaronne 01400 Ain Auvergne-Rhône-Alpes Dans le village de Chatillon sur Chalaronne, les 8 ateliers des Métiers d’Art seront ouverts pour vous accueillir :

Atelier Carole Meigne : Reliure : In Quarto

Atelier PAB : Pierre Alexis Badoux : Tapissier Décorateur

Atelier Emilie Paradis: Sellier : Epic

Atelier : Flavie Bereziat &David Avenet : L’Art du Vitrail

Atelier Emmanuelle Gadenne :Bijoux de Création

Atelier Galerie : Marie-Agnes Branchy Sculpteur Céramiste

Je serai heureuse de vous accueillir pour vous présenter mes pièces..

Je ferai de la démonstration de modelage, et je vous donnerai les explications techniques pour expliquer mon travail de sculpteur céramiste. Vous pourrez, dans les rues de Chatillon, découvrir tous nos Ateliers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Moi même

