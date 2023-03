Ouverture d’atelier avec la participation de plusieurs artisans d’art L’atelier F.L Mordelles Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Ouverture d’atelier avec la participation de plusieurs artisans d’art L’atelier F.L, 28 mars 2023, Mordelles. Ouverture d’atelier avec la participation de plusieurs artisans d’art 28 mars – 2 avril L’atelier F.L Nous sommes 4 artisans réunis par le bronze. Nous avons tous été formés par SALFO DERME, bronzier depuis 5 générations au Burkina Faso qui nous à enseigné son art. Nous vous invitons à découvrir cette méthode ancestrale ce week-end. Tous les jours : Visite de l’exposition sculptures, bronzes, Céramiques Raku, et de l’atelier Art et couture de Laurence couturière créatrice. Le samedi et le dimanche : Démonstration émaillage et cuisson des céramiques Raku.

Les artisans présents vous feront découvrir leur technique de réalisation des bronzes à la cire perdue. Les matinées présentations du modelage à la cire d’abeilles réalisation du moulage.

Les après-midi fusion du bronze et couler en fin de journée. L’atelier F.L 11 avenue des platanes 35310 Mordelles Mordelles 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.latelier-fl.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact.latelier.fl@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 84 41 94 67 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T14:30:00+02:00 – 2023-03-28T18:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 bronze bronzier © Franck Lemoine

