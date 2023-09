Chair collègue : un théâtre/forum sur les violences au travail L’Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-Saint-Martin Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Chair collègue : un théâtre/forum sur les violences au travail L’Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-Saint-Martin Albi, 16 octobre 2023, Albi. Chair collègue : un théâtre/forum sur les violences au travail Lundi 16 octobre, 14h00 L’Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-Saint-Martin Gratuit et ouvert à tous Ce spectacle permet alors de tester ses réactions dans un cadre sécurisé, de déjouer les oppressions, de se sentir capable d’agir et de changer les choses dans la vraie vie. L’Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-Saint-Martin 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 49 34 64 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-Saint-Martin Adresse 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi Ville Albi

