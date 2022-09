Exposition Goldorak is back! L’Atelier. Espace de création Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Exposition Goldorak is back! L’Atelier. Espace de création, 29 septembre 2022, Rennes. Exposition Goldorak is back! 29 septembre – 2 octobre L’Atelier. Espace de création Du 29 septembre au 2 octobre de 14h à 19h, vous pourrez découvrir l’exposition collective « Goldorak is back! » à L’Atelier. Espace de création de Rennes. L’Atelier. Espace de création 24 rue de Chateaudun 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://assopegasus.art.blog/ »}, {« link »: « mailto:atelierennes@gmail.com »}] Du 29 septembre au 2 octobre de 14h à 19h, vous pourrez découvrir l’exposition collective « Goldorak is back! » à L’Atelier. Espace de création de Rennes. Goldorak est de retour chez nous à la suite d’une forte demande de collectionneurs et amateurs de ce personnage qui n’ont pu venir nous voir lors de la première. A découvrir donc une nouvelle sélection d’oeuvres originales et de prints sur cette série animée marquante de notre enfance. Tarek, le curateur, nous avait confié avoir commencé à dessiner et écrire ses premières histoires en primaire après chaque épisode de Goldorak (UFO Robo Grendizer). Karine Nicolleau nous propose ses nouvelles peintures : la première série avait connu un grand succès. Vincent Pompetti ou encore Mat Elbé ont grandi avec les Golgoths, les Monstrogoths ou autres Antéraks et ils nous invitent à entrer dans leur imaginaire tout comme Gwendal Lemercier avec ses illustrations flamboyantes… Les artistes : Karine Nicolleau, Vincent Pompetti, Tarek, Mat Elbé et Emma Plesse. Et nos invités : Gwendal Lemercier, Fabien Rypert, Grapho, Yome, Rom1, Gildas Java, Jinks Kunst et Phil Artiste. Vernissage le 29 à 18h sur invitation. L’adresse : 24 rue de Châteaudun, 35000 Rennes Site web : https://assopegasus.art.blog/ Courriel : atelierennes@gmail.com

2022-09-29T14:00:00+02:00

2022-10-02T19:00:00+02:00

