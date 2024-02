L’ATELIER EN BALADE CARNETS DE VOYAGES À L’AQUARELLE Quarante, mercredi 6 mars 2024.

L’ATELIER EN BALADE CARNETS DE VOYAGES À L’AQUARELLE Quarante Hérault

Cours de croquis

Balades matinales décontractées pour découvrir et dessiner les 17 villages du Canal du Midi au Saint-Chinian (voir les dates programmées).

La matinée commence par une démonstration de croquis suivie de conseils sur l’application de l’aquarelle à vos propres dessins.

Ces sorties sont idéales si vous débutez dans le dessin ou si vous manquez de confiance pour dessiner sur place par vous-même. C’est aussi l’occasion de découvrir des lieux méconnus en plein cœur du Languedoc !

Vous aurez besoin d’un carnet de croquis, d’un crayon, d’un stylo à encre (encre imperméable), d’aquarelles, d’un pot d’eau et d’eau et de mouchoirs/chiffon. Une chaise ou un tabouret pliant portable est fortement conseillé.

Veuillez noter que certains endroits ne disposent pas de cafés ou de toilettes publiques. Les événements sont réservés aux adultes ou enfants accompagnés de 12 ans+ EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 10:00:00

fin : 2024-03-06

Quarante 34310 Hérault Occitanie

L’événement L’ATELIER EN BALADE CARNETS DE VOYAGES À L’AQUARELLE Quarante a été mis à jour le 2024-02-08 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN