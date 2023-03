Atelier Ouvert L’atelier du XyloDactyle, 1 avril 2023, La Bastide.

Venez découvrir nos ateliers Bois et Feutre, nichés dans notre village de montagne, à La Bastide, sur une épaule du Canigou.

Nous vous accueillerons dans notre maison-atelier-boutique pour vous faire découvrir nos activités et nos créations, occasion aussi de découvrir ou redécouvrir le village de La Bastide et ses environs.

Nous sommes :

Simon Dutay, alias le XyloDactyle, sculpteur tourneur sur bois, faiseur de copeaux passioné par les histoires et les formes qui se découvrent dans les bois des forêts environnantes. De la baguette magique aux objets du quotidiens, de la sculpture au tournage du bois, ses créations naissent avant tout du dialogue entre les mains et la matière bois !

Gabrielle Pocris, « Cours Toujours », est artisane – feutrière, compagne et cocréatrice, tous deux mélangeant leurs matières respectives pour des oeuvres-objets uniques et poétiques (voir sa fiche pour en savoir plus)

Nous vous accueillerons dans nos ateliers respectifs, mais aussi dans notre modeste boutique-showroom-exposition intitulée « Un Mouton dans l’Arbre », où vous pourrez découvrir quelques unes de nos créations !

Au plaisir de vous y accueillir !

